Специалисты псковского ЦУР провели обучение для сотрудников учреждений здравоохранения
Специалисты Центра управления регионом Псковской области провели обучение для сотрудников учреждений здравоохранения. Семинар «Работа с госпабликами. Контент и продвижение» прошёл на площадке ПсковГУ «Точка кипения». Основной темой семинара стала важность информационной открытости. Об этом ПАИ сообщили в ЦУР.
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Фото: ЦУР Псковской области
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Фото: ЦУР Псковской области
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Фото: ЦУР Псковской области
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Фото: ЦУР Псковской области
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Фото: ЦУР Псковской области
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Фото: ЦУР Псковской области
Специалистам рассказали, как работать с сервисами и нейросетями, зачем нужен контент-план и как снимать видеоконтент.
Отдельным блоком обучения была представлена работа в системе «Инцидент Менеджмент». Специалист по социальным коммуникациям ЦУР Псковской области рассказала администраторам госпабликов о принципах работы с обращениями граждан в социальных сетях.
Также сотрудники Центра управления регионом провели практикум, где на живых примерах объяснили, как нужно вести госпаблики.
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