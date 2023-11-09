Специалисты псковского ЦУР провели обучение для сотрудников учреждений здравоохранения

15:00, 09 ноября 2023, ПАИ

Специалисты Центра управления регионом Псковской области провели обучение для сотрудников учреждений здравоохранения. Семинар «Работа с госпабликами. Контент и продвижение» прошёл на площадке ПсковГУ «Точка кипения». Основной темой семинара стала важность информационной открытости. Об этом ПАИ сообщили в ЦУР.



Фото: ЦУР Псковской области



Фото: ЦУР Псковской области



Фото: ЦУР Псковской области



Фото: ЦУР Псковской области



Фото: ЦУР Псковской области



Фото: ЦУР Псковской области











Специалистам рассказали, как работать с сервисами и нейросетями, зачем нужен контент-план и как снимать видеоконтент.

Отдельным блоком обучения была представлена работа в системе «Инцидент Менеджмент». Специалист по социальным коммуникациям ЦУР Псковской области рассказала администраторам госпабликов о принципах работы с обращениями граждан в социальных сетях.

Также сотрудники Центра управления регионом провели практикум, где на живых примерах объяснили, как нужно вести госпаблики.