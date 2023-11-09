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Происшествия

В Псковской области в злоупотреблении доминирующим положением подозревают энергокомпанию

В действиях АО «Псковэнергоагент» обнаружили признаки злоупотребления доминирующим положением. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского УФАС России.

В ведомство поступило несколько заявлений от индивидуального предпринимателя с жалобой на действия сетевой организации, сотрудники которой без предупреждения прибыли на объект энергосбережения предпринимателя, чтобы снять показания с прибора учёта. Со слов заявителя, о проверке его не уведомили.

Законодательство в сфере розничных рынков электрической энергии возлагает обязанность на сетевую организацию по уведомлению заинтересованных лиц о проведении контрольных мероприятий. Если потребителем выступает юридическое лицо, то проверка проводится в месте установки прибора учёта в присутствии представителя юридического лица, пояснили в ведомстве.

Антимонопольная служба выявила в действиях сетевой организации признаки нарушения порядка проведения проверки прибора учёта. Она рассмотрит действия АО «Псковэнергоагент» на предмет злоупотребления доминирующим положением по отношению к индивидуальному предпринимателю.

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