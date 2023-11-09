Около 300 сообщений ежедневно поступает в полицию Пскова

15:49, 09 ноября 2023, ПАИ

Около 300 сообщений ежедневно поступает в полицию Пскова. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Самая большая нагрузка приходится на отдел полиции на Завеличье – они обслуживают порядка 100 тысяч человек. Ежедневно в этом отделе регистрируется 100-120 сообщений различного характера. На центральный отдел полиции приходится от 80 до 100 сообщений в день, а в отдел полиции на Запсковье поступает от 60 до 80 сообщений», – пояснил он.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.