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Общество

Около 300 сообщений ежедневно поступает в полицию Пскова

Около 300 сообщений ежедневно поступает в полицию Пскова. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Более ста сообщений ежедневно поступает в дежурную часть отдела полиции на Завеличье. Фото: ПАИ

«Самая большая нагрузка приходится на отдел полиции на Завеличье – они обслуживают порядка 100 тысяч человек. Ежедневно в этом отделе регистрируется 100-120 сообщений различного характера. На центральный отдел полиции приходится от 80 до 100 сообщений в день, а в отдел полиции на Запсковье поступает от 60 до 80 сообщений», – пояснил он.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.

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