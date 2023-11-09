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Общество

Более 1 млн человек подписано на госпаблики Псковской области

Число подписчиков государственных пабликов в Псковской области достигло почти 1 млн 80 тысяч человек. Всего на данный момент в регионе функционирует 890 госпабликов. Официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства.

Фото: скриншот с официальной группы Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

«Госпаблики – это не просто визитные карточки учреждений, это инструмент взаимодействия с гражданами. Людям удобно задавать вопросы или уточнять информацию в соцсетях. Госпаблики позволяют быстрее донести проблему до ведомств, быстрее ее решить», – подчеркнула руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

«В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР – это большая ответственность – развивать госпаблики в регионах», – сказал Андрей Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

Он добавил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.

Отметим, что в Псковской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено 24 мероприятия, на которых обучились более 1,1 тысячи человек.

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Более 1 млн человек подписано на госпаблики Псковской области

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