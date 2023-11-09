Псковская область помогает херсонскому ЖКХ безаварийно пройти отопительный сезон

15:59, 09 ноября 2023, ПАИ

В Херсонскую область доставлен гуманитарный груз из Псковской области, в составе которого материалы и оборудование для коммунальных предприятий Генического муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Начальник управления теплоэнергетики и безопасности объектов топливно-энергетического комплекса Николай Климов поблагодарил шеф-регион – Псковскую область за помощь в предоставлении ресурсов для безаварийного прохождения отопительного сезона на территории Херсонской области.

Гуманитарный груз общей стоимостью 4,5 млн рублей был собран силами комитета по строительству и ЖКХ Псковской области. Список необходимого составлен по итогам недавней поездки в новый регион председателя областного комитета Сергея Грахова.