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Общество

Алло, полиция! Кто-кто в паблике живет, здесь вам КВН: Итоги дня, 9 ноября 2023 года

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 9 ноября 2023 года.

Около 300 сообщений ежедневно поступает в отделы полиции города – начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин.

Число подписчиков государственных пабликов в Псковской области достигло почти 1 млн 80 тысяч человек. Всего на данный момент в регионе функционирует 890 госпабликов.

Жилой квартал с 15 многоэтажными домами и детским садом появится в деревне Борисовичи Псковского района, в районе ул. Пражской и Венской.

Более 9 тысяч человек перевезено за сезон навигации-2023 между Талабскими островами в Псковском озере и материком.

Команда КВН ПсковГУ «Хочу погладить» заняла первое место в фестивале КВН Ярослава Мудрого, посвященного Дню рождения игры

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