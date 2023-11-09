Алло, полиция! Кто-кто в паблике живет, здесь вам КВН: Итоги дня, 9 ноября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 9 ноября 2023 года.
Около 300 сообщений ежедневно поступает в отделы полиции города – начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин.
Число подписчиков государственных пабликов в Псковской области достигло почти 1 млн 80 тысяч человек. Всего на данный момент в регионе функционирует 890 госпабликов.
Жилой квартал с 15 многоэтажными домами и детским садом появится в деревне Борисовичи Псковского района, в районе ул. Пражской и Венской.
Более 9 тысяч человек перевезено за сезон навигации-2023 между Талабскими островами в Псковском озере и материком.
Команда КВН ПсковГУ «Хочу погладить» заняла первое место в фестивале КВН Ярослава Мудрого, посвященного Дню рождения игры
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