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Общество

На 72% выполнены противопожарные работы в лесах Псковской области

Несмотря на окончание пожароопасного сезона и установление устойчивой дождливой погоды, работники противопожарного лесного центра продолжают выполнение работ защитное обустройство лесов, сообщили ПАИ в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

В соответствии с госпланом на осенний период, необходимо прочистить противопожарные минерализованные полосы общей протяжённостью 392,745 км в Бежаницком, Порховском, Невельском, Великолукском, Опочецком, Гдовском и Печорском лесничествах.

На текущий момент выполнено 72 % от планового показателя. Работы будут завершены до конца ноября текущего года.

В комитете подчеркнули, что осенью прочистки противопожарных минерализованных полос запланированы в первую очередь в тех местах, где высока вероятность ранних весенних лесных пожаров.

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