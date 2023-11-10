Параскева Пятница – бабья заступница: что можно и что нельзя делать в этот день

08:35, 10 ноября 2023, ПАИ

10 ноября православные вспоминают великомученицу Параскеву, которая жила в III веке и погибла за веру.

Святая родилась в достаточно состоятельной семье. Ее отец был сенатором, поэтому девочка не нуждалась в еде или одежде. Всего было в избытке. Но в юности девушка решила отказаться от богатства и посвятить свою жизнь религии. Когда начались гонения на христиан, Параскева оказалась одной из заключенных. Девушка была схвачена и брошена в темницу. После чего ее прилюдно жестоко обезглавили.

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы на Руси соединилось с культом славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особенным праздником. Неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

На Руси этот день прозвали Параскевой Пятницей. Святая считалась «бабьей заступницей», поэтому женщины к ней обращались, чтобы защитить семью от бед и зла. На праздник наши предки проводили различные обряды, следовали традициям и не нарушали строгих запретов.

Что можно делать на праздник:

День принято посвящать домашним делам. Хозяйки проводили генеральную уборку в доме, во дворе, в загонах, а также готовили кушанья на вечер, чтобы встретить гостей.

На праздник устраивали шумные застолья, сватались и отмечали свадьбы. Считалось, что брак будет счастливым.

Ранним утром следует сходить в храм и помолиться великомученице. К Параскеве можно обращаться за семейным благополучием, попросить встретить свою любовь или защитить детей от болезней.

Можно приступать к новым проектам, разрабатывать идеи и менять место работы. Изменения приведут к успеху.

Прекрасный день для женских посиделок или девичников. В старину в этот день представительницы прекрасного пола собирались у печи и вязали шапки и варежки на зиму.

Чего нельзя делать 10 ноября:

Запрещено ругаться и конфликтовать. Негатив забирает жизненную силу и приносит болезни.

Предки в этот день не ходили в баню. Считалось, что водные процедуры ухудшат память и ослабят организм, что приведет к серьезным болезням.

Не самый лучший день для приобретения квартиры или автомобиля. Покупка не принесет удовольствия, а только приведет к финансовым проблемам. Лучше перенести большие траты на другой, более удачный, день.

Нельзя стирать мужские вещи. Считалось, что это плохая примета. Супруг может привести в дом любовницу.

Ни в коем случае нельзя создавать негативную атмосферу в доме. Она может сохраниться на весь год. Не стоит ругаться и вступать в конфликты.