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Общество

Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений

Мошенники стали звонить россиянам через площадки частных объявлений, пишут «Известия». Речь идет о таких ресурсах, как, например, «Авито». Эти площадки в целях безопасности скрыли реальные номера своих клиентов и запустили для зарегистрированных пользователей возможность звонков из контура сервиса — через приложение.

Теперь злоумышленники используют этот функционал для выманивания средств, пояснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Злоумышленник, представляясь покупателем, говорит, что готов перевести продавцу товара на площадке задаток или весь платеж на карту, пояснил Никита Чугунов. Преступник выманивает номер «пластика» и код из СМС под предлогом «подтверждения перевода». На самом деле код требуется для входа в личный кабинет кредитной организации. Мошенники и раньше использовали доски объявлений для обмана россиян.

Они писали в чатах внутри площадок или в сторонних мессенджерах. Теперь они освоили новый канал — голосовая связь через приложения площадок для объявлений. Опасность таких звонков еще и в том, что пока от них не защищают антиспам и антимошеннические фильтры.

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