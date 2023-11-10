Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов псковской полиции с профессиональным праздником

08:50, 10 ноября 2023, ПАИ

Губернатор ​Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вы посвятили свою жизнь защите правопорядка, обеспечению стабильности, спокойствия и благополучия людей. Из года в год вы совершенствуете свою работу, укрепляя славные традиции МВД России, наработанные поколениями ветеранов органов внутренних дел. Это высокие стандарты честной и самоотверженной службы, осознания своего долга и ответственности, готовность первыми прийти на помощь и оказать поддержку», – отметил глава региона.

По его словам, от работы зависит безопасность граждан и устойчивость правовых основ государства, вера людей в добро и справедливость.

«Выражаю признательность ветеранам органов внутренних дел, чей высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и бесценный опыт являются примером для молодого поколения. Благодарю всех, кто связал свою жизнь с нелегкой службой в полиции, за труд и верность выбранной профессии, за преданное служение закону и готовность жертвовать всем ради выполнения своего долга. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи и успеха, новых вершин и побед в ответственной службе!» – заключил Михаил Ведерников.