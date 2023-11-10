За преданность служебному долгу и стране поблагодарил псковских полицейских Александр Котов

09:24, 10 ноября 2023, ПАИ

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов полиции с Днём сотрудника органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Работа полицейского сложна, опасна, но очень нужна обществу. Люди хотят видеть в страже правопорядка надёжного защитника, который придёт на помощь в трудную минуту. Поэтому к личным и служебным качествам сотрудников органов внутренних дел предъявляются особые требования. Чтобы эффективно защищать граждан и государство от противоправных действий, полицейский должен обладать профессиональной компетенцией, образцовой дисциплиной, физической выдержкой и моральной стойкостью. Уверен, что в псковской полиции таких специалистов большинство», – подчеркнул Александр Котов.

По его словам, к стандартным задачам органов внутренних дел добавились новые вызовы, связанные с проведением специальной военной операции, обострением геополитической обстановки, развитием киберпреступности. «В усложнившейся ситуации полицейские эффективно противостоят актуальным угрозам, отстаивая государственные и общественные интересы. Спасибо за преданность служебному долгу и своей стране. Здоровья, благополучия и успешного выполнения профессиональных задач во имя законности и справедливости», – поблагодарил Александр Котов.