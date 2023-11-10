45 старшеклассников из Запорожья побывали на экскурсии в Псковской области

09:54, 10 ноября 2023, ПАИ

Подростки из Запорожской области познакомились с историко-культурным наследием Псковской области. Группа из 45 старшеклассников из шести школ Мелитополя и Бердянска провела несколько дней на территории региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Организатор образовательно-туристской программы — Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ). Часть осенних каникул школьники Запорожья провели на его базе в имении Холомки князя А. Г. Гагарина в Порховском районе. Место выбрано не случайно, так как потомок старинного дворянского рода — князь Андрей Григорьевич Гагарин — первый ректор СПбПУ. На месте подростки узнали об истории усадьбы и университета, а также приняли участие в творческих мастерских. Также они побывали с экскурсией в древнем Пскове. Впереди у школьников интенсивная образовательная и профориентационная программа, которая пройдет на территории политехнического университета в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) — один из ведущих технических вузов страны. Только в этом году он принял около 7000 первокурсников, в том числе из новых российских субъектов.