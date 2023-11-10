Активность псковской молодёжи обсудят в медиацентре ПАИ

11:07, 10 ноября 2023, ПАИ

10 ноября в 12:00 в медиацентре ПАИ состоится пресс-конференция, посвященная реализации молодежных проектов в Пскове.

Насколько активна псковская молодежь,сколько мероприятий в год проводит молодежный центр, какие проекты готовит сейчас, расскажут заместитель председателя – начальник отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев, начальник отдела по работе с подростками и молодёжью по месту жительства МБУ «ПГМЦ» Кристина Яковлева, начальник отдела досуга и патриотической работы МБУ «ПГМЦ» Василий Павлов и методист отдела трудового воспитания и профориентации центра Екатерина Гордина.