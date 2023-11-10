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Общество

Двое из трёх псковичей подсчитывают свои доходы и расходы

Двое из трёх псковичей ведут личный финансовый учет: каждый второй подсчитывает свои доходы и расходы примерно, 15 % — скрупулезно, сообщает сервис SuperJob.

Строгий учет доходов и расходов чаще всего ведут горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (24 %). Каждый третий не следит за своими доходами и тратами (33 %).

71% горожан планируют свои доходы и расходы: 36 % рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 20 % — на полгода-год, 15 % планируют траты на более длительный период. На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (21 %), на полгода-год — женщины (23 %). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (26 %). 29 % не планируют свои доходы и расходы.

В ситуации внезапного лишения всех источников доходов сбережений горожан в среднем хватит чуть больше чем на 4 месяца. 16 % респондентов хватит накоплений лишь на месяц. Жить на отложенные средства 1-2 месяца смогут 20 % опрошенных, 3-6 месяцев — 10 %. Благодаря финансовой подушке 8 % смогут жить без доходов полгода-год, 6% — более года. 4 из 10 респондентов не имеют сбережений.

Уровень своей финансовой грамотности горожане чаще всего оценивают как средний (52 %). Высокую компетентность в личных финансах имеют 23 % горожан, низкую — 17 %. В высоком уровне своей финансовой грамотности мужчины уверены больше женщин (27 и 19 % соответственно). Но чаще всего так отвечали респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (26 %).

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