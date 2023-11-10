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Общество

Более двух тысяч семей Псковской области улучшили жилищные условия за счёт маткапитала

2 200 семей в Псковской области улучшили жилищные условия за счёт средств материнского капитала в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Из них – 614 семей использовали материнский капитал на строительство и прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. На эти цели ОСФР по Псковской области перечислило 290 миллионов рублей. Ещё 1 635 семей региона оплатили кредиты в банках на общую сумму 978 миллионов рублей.

«Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств», – отметили в пресс-службе.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребёнка, объяснили сотрудники фонда.

«Следует помнить, что для использования материнского капитала приобретаемое или строящееся на его средства жильё должно находиться в России. Напомним также, что ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится», – добавили в пресс-службе.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в клиентской службе ОСФР по Псковской области, а также на портале «Госуслуги» или в МФЦ. Подать заявление можно и в банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья.

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