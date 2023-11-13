Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдёт в Пскове

11:15, 13 ноября 2023, ПАИ

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдёт в Пскове с 24 ноября по 20 декабря. Его цель – повышение престижа рабочих профессий, информирование об их значимости и привлечение молодых специалистов к работе на предприятиях города, а также выявление лучших сотрудников организаций и предприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс проводится по четырём номинациям: «Лучший водитель автобуса – 2023», «Лучший парикмахер – 2023», «Лучший кондитер – 2023», «Лучший портной – 2023». Участники будут выполнять теоретические и практические задания. Для каждой номинации создано своё экспертное жюри и критерии оценки.

Победителей наградят денежным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей, призёров – благодарственными письмами администрации Пскова и подарками от организаторов.

Заявки на участие в конкурсе необходимо направить до 24 ноября на электронною почту: oppr@pskovadmin.ru. По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова по телефонам: (8 8112) 29-10-71 и (8 8112) 29-10-67.