Реализацию молодёжных проектов в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

12:06, 10 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации молодёжных проектов в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.

Насколько активна псковская молодёжь, сколько мероприятий в год проводит молодёжный центр, какие проекты готовит сейчас?

Об этом рассказывают заместитель председателя – начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв, начальник отдела по работе с подростками и молодёжью по месту жительства Псковского городского молодёжного центра Кристина Яковлева, начальник отдела досуга и патриотической работы Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов и методист отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодёжного центра Екатерина Гордина.