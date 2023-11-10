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Общество

Реализацию молодёжных проектов в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации молодёжных проектов в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.

Насколько активна псковская молодёжь, сколько мероприятий в год проводит молодёжный центр, какие проекты готовит сейчас?

Реализацию молодёжных проектов в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Об этом рассказывают заместитель председателя – начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв, начальник отдела по работе с подростками и молодёжью по месту жительства Псковского городского молодёжного центра Кристина Яковлева, начальник отдела досуга и патриотической работы Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов и методист отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодёжного центра Екатерина Гордина.

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