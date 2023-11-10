Реализацию молодёжных проектов в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая реализации молодёжных проектов в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.
Насколько активна псковская молодёжь, сколько мероприятий в год проводит молодёжный центр, какие проекты готовит сейчас?
Об этом рассказывают заместитель председателя – начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв, начальник отдела по работе с подростками и молодёжью по месту жительства Псковского городского молодёжного центра Кристина Яковлева, начальник отдела досуга и патриотической работы Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов и методист отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодёжного центра Екатерина Гордина.
В начале января в Пскове организуют бал по мотивам комедии «Иван Васильевич меняет профессию»