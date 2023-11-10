Судебный робот-пристав Полина начнёт принимать обращения псковичей

12:35, 10 ноября 2023, ПАИ

Псковская область участвует в пилотном проекте по обработке текстовых обращений граждан в автоматическом режиме. Судебным приставам на помощь пришёл искусственный интеллект, чат-бот Полина, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пилотный проект с использованием чат-бота Полины реализуется в трёх регионах России. Главная задача – повышение эффективности взаимодействия граждан с судебными приставами.

Соответствующие виджеты с интерфейсом уже разместили на сайтах управлений ФССП России в Псковской, Рязанской и Тверской областях. С помощью чат-бота Полины граждане могут получить информацию о причинах задолженности и её остатке, причинах ареста счетов, ограничениях на действия с имуществом, а также причинах списания средств.

Кроме того, робот поможет узнать номер судебного пристава-исполнителя и номер исполнительного производства, объяснит причины повторного списания денег и даст советы о том, как их вернуть. Чат-бот Полина также предоставит должникам информацию о процессе снятия ограничений и арестов после оплаты задолженности и поможет узнать время приёма граждан.

«Для должников, которые являются двойниками основного должника по исполнительному производству, предусмотрено специальное меню выбора. Оно позволит решить свои вопросы с помощью робота Полины», – отметили в пресс-службе.

Вся необходимая информация предоставляется при введении ФИО, региона регистрации, номера телефона и даты рождения. При этом чат-бот Полина ищет информацию только среди данных о физических лицах, содержащихся в базе данных ФССП России, уточнили в пресс-службе.