Сергей Ефименко: Россия как государство-цивилизация продолжит отстаивать нравственные начала международной жизни

12:25, 10 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации представляет интервью с главой представительства МИД России в Пскове Сергеем Витальевичем Ефименко. С дипломатом мы поговорили о некоторых аспектах внешней политики России в сохранении традиционных ценностей и роли соотечественников, проживающих за рубежом.

– Сергей Витальевич, Россия продолжает находиться в условиях тотального экономического, политического и даже культурного давления. Для российских дипломатов, для представительства МИД России в Пскове, что защитить важнее всего, есть какие-то приоритеты?

– В современных турбулентных геополитических условиях особое место во внешнеполитическом курсе России занимает защита ценностей, лежащих в основе общероссийской гражданской идентичности и являющихся одной из важнейших опор нашей многонациональной и многовековой государственности.

Как отметил 1 ноября Сергей Викторович Лавров [министр иностранных дел России. – Ред.] на открытии форума «Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей – залог единства российских соотечественников», перед нашей страной стоит важнейшая задача – обеспечить связь времен и поколений, воспитать молодежь в духе наших традиций и любви к Отечеству.

В этом контексте важна роль соотечественников, проживающих за рубежом и сохранивших духовную связь с исторической Родиной, чувствующих свою сопричастность к ее судьбе.

Сопряжение наших усилий особенно востребовано сегодня, когда «коллективный Запад» во главе с США развязал гибридную войну против нашей страны. Уровень русофобии, который наблюдаем в западных странах, буквально зашкаливает.

– У нас под боком два государства НАТО, в которых проживает большое число наших соотечественников, я имею в виду Эстонию и Латвию.

– Да, за примерами далеко ходить не надо. В Эстонии и Латвии на законодательном уровне запрещена демонстрация символа Победы над нацизмом, воинской славы, отваги, общей для всех народов Советского Союза, – георгиевской ленты.

Помимо этого, латвийские власти, как известно, приняли решение продлевать временный вид на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать только тем, кто успешно сдал экзамен по латышскому языку.

В результате имплементации этих дискриминационных требований латвийского законодательства уже более трех тысяч российских граждан лишились вида на жительство и получили предписание покинуть территорию Латвии до конца ноября.

Как отметила Постоянная комиссия по правам человека за рубежом, входящая в структуру Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, в основном это люди преклонного пенсионного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР. Особенно цинично выглядит требование властей не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике России на международной арене. По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий нашей страны.

Эстонские власти также не отстают, отказывая русскоязычным гражданам в праве получать образование на родном языке. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял «Акт о внесении поправок в Закон о начальных школах и гимназиях и иные законы (переход на образование на эстонском языке)».

В соответствии с документом с 2024 по 2025 год на эстонский язык переведут все детские сады и начальные классы школ; до 2030 года доля уроков на государственном языке должна будет составлять не менее 60 %. Кроме того, этим законом с 1 августа 2023 года в Эстонии увеличились штрафы в 15 раз до 10 тысяч евро для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя.

Или из совсем недавних. 28 сентября сейм (парламент) Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. По сути, на законодательном уровне они приравняли русский язык, возможность говорить и думать на нем, к угрозе национальной безопасности.

В целом координационные советы организаций российских соотечественников и различные объединения нашей диаспоры сталкиваются с русофобией на повседневной основе в странах, власти которых открыто проводят недружественную политику.

– И как наши соотечественники там справляются с таким давлением?

– Несмотря на все чинимые трудности, наши соотечественники продолжают активно заниматься популяризацией богатейшего культурно-исторического, духовного наследия России, сбережения и продвижения позиций русского языка и литературы. Они остаются носителями русских традиций и нравственности, передают их своим детям и внукам.

Очевидно, что с такой поддержкой нынешние проблемные моменты, связанные с русофобской повесткой правительств некоторых государств, со временем будут преодолены.

– У вас, ваших коллег есть уверенность, что «победа будет за нами»?

– Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров недавно заявил, что Россия как государство-цивилизация продолжит отстаивать нравственные начала международной жизни, продвигать в межгосударственном общении принципы честности, правды, добра и справедливости. Опора на идеалы, общие для основных религий и культур, уважение самобытности народов мира, их права на собственный путь развития – важнейшее подспорье в деле поиска оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности.

Такая созидательная позиция пользуется самой широкой поддержкой в мировом сообществе. Все большее число людей, в том числе и на Европейском континенте, не просто симпатизируют нашей стране, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и настоящих ценностей.

В Концепции внешней политики России подчеркивается выработанное за много веков умение обеспечивать на общей территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп.

Опираясь на этот накопленный российским народом опыт, отечественная дипломатия продолжит последовательно продвигать мирную, конструктивную, взвешенную повестку дня в интересах снижения конфликтности, формирования более справедливой архитектуры международных отношений, которая должна отражать многообразие современного мира и его стабильность, максимально обеспечивать хорошие внешние условия для внутреннего развития России, решения социально-экономических проблем и повышения благосостояния населения.