Мопедист зацепился за лопату грейдера и упал на грунтовой дороге в Невельском районе

13:16, 10 ноября 2023, ПАИ

Водитель мопеда зацепился ножкой транспорта за лопату грейдера и упал на грунтовой дороге между деревнями Козлово и Сороки в Невельском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Мопедист пострадал, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.