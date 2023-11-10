Мопедист зацепился за лопату грейдера и упал на грунтовой дороге в Невельском районе
Водитель мопеда зацепился ножкой транспорта за лопату грейдера и упал на грунтовой дороге между деревнями Козлово и Сороки в Невельском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Мопедист пострадал, но от госпитализации отказался.
По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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