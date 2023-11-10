До +8 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 11 ноября, сообщили ПАИ в региональном гидрометцентре.
Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура по области в течение суток составит от +3 до +8 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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