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Общество

Более 80 конфискованных псковской таможней реликвий пополнили фонд Изборского музея

Конфискованные псковской таможней культурные ценности пополнили фонд музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Более 80 конфискованных псковской таможней реликвий пополнили фонд Изборского музея. Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Церемония передачи культурных ценностей прошла в музее-заповеднике «Изборск». Акт передачи подписал руководитель Управления Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков и директор музея-заповедника Наталия Дубровская.

Всего в фондовое собрание музея было передано 84 предмета.

«Это очень важный для нас подарок, и мы бесконечно благодарны Управлению Министерства культуры по СЗФО за такое внимание к нашему музею. Эти предметы найдут достойное место в коллекции нашего музея», – подчеркнула Наталия Дубровская.

Из переданных предметов особую ценность имеют предметы археологии: бронзовая шейная гривна и бронзовый пластинчатый браслет XI-XIII веков.

«Если тут некоторые предметы археологии датируются XI-XII веками, то действительно это уникальные предметы, которые и на территории России стоят огромных денег, а при вывозе за границу тем более. Они являются большой культурной ценностью, по которой можно изучать бытование народов», – отметил Андрей Ермаков.

В списке переданных музею-заповеднику «Изборск» культурных ценностей также значатся: иконы и киоты второй половины XIX – начала XX века, крест напрестольный, немецкие столовые ложки, серебряный портсигар с дарственной надписью от матери сыну, копоушка, нательные крестики, наперсток с монограммой, две картины ХХ века, металлический жетон, бумажные деньги Российской империи начала ХХ века, пламегасители к оружию производства Германии начала ХХ века.

В ближайшее время эти предметы будут приняты в основной фонд музея, после чего будут размещены в экспозициях и станут доступны посетителям.

Отметим, что в 2012 году Управление Министерства культуры России по СЗФО передало в фонды музея-заповедника «Изборск» 225 предметов.

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