Уникальную новинку запустили для учителей России

15:34, 10 ноября 2023, ПАИ

Бесплатную электронную библиотеку практик, которая поможет учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов, в рамках Года педагога и наставника запускает «Сферум». На старте в библиотеке доступно более 20 рекомендаций о том, как эффективно и органично использовать учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере для решения образовательных задач. В дальнейшем библиотека будет пополняться новыми идеями от педагогов со всей страны. Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

«Полезные идеи в библиотеке могут найти учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. В библиотеке можно найти полезные механики для проведения интерактивных квестов, пример домашнего задания для школьников «Отгадай литературное произведение», онлайн-мероприятие «Своя игра» и другие идеи», – рассказали организаторы.

Авторами библиотеки практик выступили победители и участники олимпиады «Лица Сферума»‎ – более двух десятков учителей из разных регионов страны. Сервис приглашает педагогов присоединиться к наполнению библиотеки, для этого необходимо заполнить анкету на сайте.

«Команда «Сферума» вместе с учителями и методистами со всей страны собрала в библиотеке практик самые интересные и полезные идеи для уроков с использованием учебного профиля. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество педагогов имело возможность применять современные технологии в своей практике, максимально эффективно пользоваться цифровыми инструментами и делиться с коллегами своим опытом», – отметил руководитель сервиса «Сферум» VK Рубен Акопов.

Учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль «Сферум» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.