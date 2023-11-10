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Общество

Наталья Исакова: Признание Псковской области лучшей по работе с ТОС – результат работы правительства

Признание опыта Псковской области по развитию системы территориального общественного самоуправления (ТОС) лучшим в России – это результат системной работы правительства Псковской области в данном направлении в течение нескольких лет, заявила ПАИ член Общественной палаты России Наталья Исакова.

Признание опыта Псковской области по развитию системы территориального общественного самоуправления лучшим в России – это результат системной работы правительства Псковской области. Фото: ПАИ

Проекты, реализованные ТОС, являются реальными примерами участия граждан в местном самоуправлении. «Территориальные общественные самоуправления показали, как можно не только преобразить территорию, но сделать это и для детей, и для взрослых, и для спорта, и для проведения праздников, и для решения социально значимых вопросов», – подчеркнула Наталья Исакова.

По её мнению, эффективная деятельность ТОС является важным фактором устойчивой деятельности органов местного самоуправления, развития региона и всей страны в целом.

Напомним, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России

Псковская область третий год участвует в конкурсе «Лучшая практика ТОС», который проводит Общенациональная ассоциация ТОС. В прошлом году регион стал вторым субъектом РФ по поддержке территориальных общественных самоуправлений. ТОС «Платишино» Красногородского района стал победителем в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». ТОС «Родной исток» Островского района занял четвёртое место в номинации «Благоустройство и экология».

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