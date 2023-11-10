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При помощи Сбербанка интеллектуальное видеонаблюдение появится в Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах

При помощи Сбербанка интеллектуальное видеонаблюдение должно появиться в Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем сообщил, что в регионе с помощью инновационных программных решений Сбера расширяется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Фото с pskov.ru

Глава региона высоко оценил результаты внедрения «Безопасного города» в части повышения общественной безопасности и правопорядка. Больше 800 правонарушений и четыре преступления обнаружили псковские полицейские через систему интеллектуального видеонаблюдения.

Михаил Ведерников отметил, что, учитывая эффективность комплекса, на его развитие в региональном бюджете на 2024 год будет предусмотрено необходимое финансирование.

В Пскове в рамках совместного проекта со Сбером к имеющимся камерам видеонаблюдения было подключено еще 50 камер, часть из них способна распознавать лица или автомобильные номера.

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