При помощи Сбербанка интеллектуальное видеонаблюдение появится в Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах

17:35, 10 ноября 2023, ПАИ

При помощи Сбербанка интеллектуальное видеонаблюдение должно появиться в Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем сообщил, что в регионе с помощью инновационных программных решений Сбера расширяется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Глава региона высоко оценил результаты внедрения «Безопасного города» в части повышения общественной безопасности и правопорядка. Больше 800 правонарушений и четыре преступления обнаружили псковские полицейские через систему интеллектуального видеонаблюдения.

Михаил Ведерников отметил, что, учитывая эффективность комплекса, на его развитие в региональном бюджете на 2024 год будет предусмотрено необходимое финансирование.

В Пскове в рамках совместного проекта со Сбером к имеющимся камерам видеонаблюдения было подключено еще 50 камер, часть из них способна распознавать лица или автомобильные номера.