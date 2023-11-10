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Культура

Творческая встреча с Вячеславом Рахманом прошла в Порхове

Творческая встреча с заслуженным работником культуры Псковской области, обладателем почётного звания «Душа земли Псковской», автором-исполнителем Вячеславом Рахманом состоялась на площадке районного Дома культуры в Порхове. Об этом ПАИ сообщили организаторы. 

Творческий вечер. Фото здесь и далее: районный Дом культуры Порхова

«Аккорды осени моей» – так назвал свой творческий вечер автор. В ходе встречи прозвучали песни на стихотворения псковских поэтов, а также авторские произведения.

«В Порхове этого автора-исполнителя знают уже давно, он неоднократно и с большим успехом выступал на нашей сцене, вот и сегодня Вячеслава ждали очень тёплый приём и заслуженные аплодисменты зрителей! Мы желаем замечательному, талантливому артисту неиссякаемого вдохновения и новых творческих высот!» – отметили в районном Доме культуры.

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