Творческая встреча с Вячеславом Рахманом прошла в Порхове

19:45, 10 ноября 2023, ПАИ

Творческая встреча с заслуженным работником культуры Псковской области, обладателем почётного звания «Душа земли Псковской», автором-исполнителем Вячеславом Рахманом состоялась на площадке районного Дома культуры в Порхове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Аккорды осени моей» – так назвал свой творческий вечер автор. В ходе встречи прозвучали песни на стихотворения псковских поэтов, а также авторские произведения.

«В Порхове этого автора-исполнителя знают уже давно, он неоднократно и с большим успехом выступал на нашей сцене, вот и сегодня Вячеслава ждали очень тёплый приём и заслуженные аплодисменты зрителей! Мы желаем замечательному, талантливому артисту неиссякаемого вдохновения и новых творческих высот!» – отметили в районном Доме культуры.