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Общество

Определены победители конкурса по сбору макулатуры среди псковских школ

Определены победители среди классов псковских школ, которые стали участниками конкурса по сбору макулатуры. Самый лучший результат – собранные 345 килограммов вторсырья. Об этом сообщает группа проекта «Экомышление».

Фото: организаторы

Сбор вторсырья организован в пользу бездомных животных.

Все три места среди школ заняло МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей». Больше всего макулатуры собрал 2-й «Б» класс образовательного учреждения – 345 килограммов. Второе место у 6-го «Д» с результатом 151 килограмм, третье – у 3-го «Д» МБОУ с результатом 146 килограммов.

«Вот это слаженная работа у лицея! Кстати, они были лидерами и в прошлом году. Благодарим за участие Псковский педагогический комплекс, пресс-центр ПИЛГ и МБОУ «СОШ № 1 имени Л. М. Поземского». Благодарим за ваш вклад в сохранение природных ресурсов, ответственное отношение к природе, помощь животным и неравнодушие», – отметили организаторы акции. 





 

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