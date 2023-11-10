С 11 ноября действует зимнее расписание движения псковских автобусов №8 и 8А

23:31, 10 ноября 2023, ПАИ

С 11 ноября ГППО «Псковпассажиравтотранс» переходит на зимнее расписание движения автобусов в садоводческие товарищества и автобусов маршрутов № 8, 8А. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Расписание маршрута автобуса № 8, действующее с 13 ноября.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте предприятия в разделе «Расписания» – «Садоводческие товарищества и расписания» – «Городские маршруты».