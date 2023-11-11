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Общество

День экономиста отмечают в России 11 ноября

11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года, сообщает сайт calend.ru.

День экономиста отмечался в стране и ранее, но неофициально и в разные даты. Так, до 2011 года его праздновали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, правда, назывался он Днём финансиста. В 2015 году всё встало на свои места и экономисты получили свой профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 11 ноября.

Инициатором его учреждения выступило Вольное экономическое общество России. Оно же предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское вольное экономическое общество (ВЭО), которое в российской истории занимает своё почётное место.

Получившее одобрение и покровительство императрицы Екатерины II, ВЭО в дореволюционный период своей истории так или иначе играло немаловажную роль в развитии страны. В первую очередь эта организация стремилась к просвещению и выработке принципов экономического развития государства. Осуществлялись и практические действия на пути достижения цели: развитие и рост экономики России. Недаром символом общества стал герб с изображением пчёл, летящих в улей и несущих мёд, а девизом – слово «Полезное». Так что выбор даты имеет под собой весьма серьёзные основания.

В настоящее время празднование Дня экономиста в России отмечено проведением церемонии вручения премии «Экономист года», которая проходит в Государственном Кремлёвском дворце в Москве 11 ноября. Данная награда является высшей общественной экономической премией, учредителем которой также выступает ВЭО, и вручается за выдающиеся профессиональные достижения и заслуги в экономической сфере в нескольких номинациях: за заслуги в сфере экономического просвещения и воспитания, за практический вклад в развитие экономики страны, а также за вклад в развитие экономической науки.

В конце года проходит подведение итогов ещё одного важного мероприятия – фестиваля экономической науки, преследующего просветительские цели. Участие в фестивале учащихся старших классов школ, а также студентов высших учебных заведений способствует формированию кадрового резерва, выявлению талантливых специалистов. Победители конкурсов, проводимых в рамках фестиваля, получают дипломы, памятные подарки, премии, другие награды, а также определённые льготы.

В современном мире, где процессы развития во всех сферах характеризуются высокими темпами, роль экономистов очень важна и востребована. Точные расчёты, планирование, прогнозирование, контроль развития хозяйственной сферы, анализ финансовой ситуации на предприятиях и в экономической сфере в целом требуют от специалистов высоких профессиональных знаний, навыков, а также определённых личностных качеств.

День экономиста празднуется не только на государственном уровне в Москве, но и в регионах. На предприятиях, в компаниях, организациях и фирмах принимают поздравления и подарки все специалисты, имеющие отношение к экономической деятельности. А таких людей много, ведь областями деятельности экономиста являются банковская сфера, консалтинг, аудит, бухгалтерия, аналитика и другие. Экономические знания и их грамотное применение – залог успеха любого бизнеса!

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