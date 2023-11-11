Мину времён ВОВ обнаружили в Невельском районе
Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Невельском районе за деревней Железница идентифицировала миномëтную мину диаметром 120 миллиметров.
Ранее сообщалось, что мины времён ВОВ также обнаружили в Великолукском районе.
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