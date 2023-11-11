Две женщины из Пустошкинского района помогли задержать преступника и спасти жизни полицейскому
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил жительниц Пустошкинского района, которые помогли спасти жизнь сотруднику полиции и задержать преступников. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«Вручил Благодарственные письма за самоотверженные действия при выполнении должностных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни, жительницам Пустошкинского района Наталье Никитиной и Елене Паршенковой. Они помогли спасти жизнь раненого сотрудника полиции и задержать преступников», — написал Михаил Ведерников.
Также он отметил участников Центра «Воин» и Отряда «Дружина» за помощь в поддержании правопорядка на территории региона
«Обе организации стали важными элементами региональной безопасности – они проводят патрулирование и оказывают помощь правоохранительным органам. Так, в октябре дружинники помогли задержать подозреваемых в особо тяжком преступлении», — сказал глава региона.
Также для них он передал новое оборудование, которое поможет им в работе.
«Для «Дружины» – новая форма, средства связи, наблюдения, обнаружения и подавления БПЛА, для «Воина» – манекены для отработки навыков первой медицинской помощи, квадрокоптеры и другое оборудование», — рассказал Михаил Ведерников.
Две женщины из Пустошкинского района помогли задержать преступника и спасти жизни полицейскому
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