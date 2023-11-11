Магнитная буря ожидается в Псковской области завтра
В последнее воскресенье сентября Псковскую область накроет магнитная буря. О небольшом возмущении геомагнитного поля сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По прогнозу специалистов, пик возмущения магнитосферы придётся на первую половину дня и пройдёт с 00:00 до 06:00. Уровень магнитной бури достигнет уровня G1, что классифицируется как слабая магнитная буря.
В этот день метеозависимые могут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменение артериального давления.
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