Магнитная буря ожидается в Псковской области завтра

15:16, 11 ноября 2023, ПАИ

В последнее воскресенье сентября Псковскую область накроет магнитная буря. О небольшом возмущении геомагнитного поля сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозу специалистов, пик возмущения магнитосферы придётся на первую половину дня и пройдёт с 00:00 до 06:00. Уровень магнитной бури достигнет уровня G1, что классифицируется как слабая магнитная буря.

В этот день метеозависимые могут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменение артериального давления.