1 млн рублей заплатит псковская организация, пытавшаяся откупиться от налоговой

18:24, 11 ноября 2023, ПАИ

Псковскую организацию оштрафовали на 1 миллион рублей за попытку уклониться от проверок налоговой путём незаконного вознаграждения от имени юридического лица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура областного центра провела проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства организацией.

Установлено, что представитель организации передал государственному налоговому инспектору деньги, планируя таким образом уклониться от проведения проверок в отношении организации.

Псковская прокуратура вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в отношении юридического лица.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения. Общество обязано выплатить штрафа в размере одного миллиона рублей.