Россиянам напомнили, когда подавать заявление на единое пособие при рождении ребёнка
Когда подавать заявление на единое пособие при рождении ребёнка, напомнили россиянам в Telegram-канале «Объясняем.рф».
«Если обратиться за выплатами в течение полугода после родов, деньги начислят и за прошедшие месяцы. Можно сделать это и позже, но тогда поддержку назначат с даты обращения», – отметили в сообщении.
Кроме того, некоторые мамы также получают пособие по беременности. В этом случае через месяц после появления малыша на свет можно обратиться за новой выплатой – по рождению ребёнка.
Подать заявление на единое пособие можно на портале «Госуслуги», в Социальном фонде или МФЦ.
Портрет в стиле шаржа получат посетители стенда Псковской области на выставке «Россия»
Михаил Ведерников рассказал о ещё одном герое 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии
Почётный знак вручили командиру студотрядов Псковской области на Всероссийском слёте РСО