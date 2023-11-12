Россиянам напомнили, когда подавать заявление на единое пособие при рождении ребёнка

10:01, 12 ноября 2023, ПАИ

Когда подавать заявление на единое пособие при рождении ребёнка, напомнили россиянам в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Если обратиться за выплатами в течение полугода после родов, деньги начислят и за прошедшие месяцы. Можно сделать это и позже, но тогда поддержку назначат с даты обращения», – отметили в сообщении.

Кроме того, некоторые мамы также получают пособие по беременности. В этом случае через месяц после появления малыша на свет можно обратиться за новой выплатой – по рождению ребёнка.

Подать заявление на единое пособие можно на портале «Госуслуги», в Социальном фонде или МФЦ.