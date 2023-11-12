Пенсионерка из Себежа передала бойцам СВО тёплые носки

10:29, 12 ноября 2023, ПАИ

Тёплые носки для земляков, участвующих в СВО, передала 90-летняя себежанка Нина Филатова, награждённая знаком «Житель блокадного Ленинграда». Об этом сообщает газета «Призыв».

Нина Филатова передала изделия социальному работнику Ольге Гавриловой. Центр социального обслуживания Себежского района проводит посещения для мониторинга условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», для выявления необходимой им помощи.

Ранее сообщалось, что партию резиновых сапог отправил Ресурсный центр добровольчества бойцам 76-й дивизии.