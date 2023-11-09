Партию резиновых сапог отправил Ресурсный центр добровольчества бойцам 76-й дивизии

10:02, 09 ноября 2023, ПАИ

200 пар резиновых сапог отправил Ресурсный центр добровольчества в Псковской области бойцам 1140-го артиллерийского полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

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Партия сапог поступила в центр от руководителя общественной приемной «Единой России» Юрия Сорокина. Всего он передал 200 пар резиновых сапог.

«Если вы хотите сделать доброе дело или передать письмо, для вашего удобства Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области и Центр управления регионом Псковской области разработали интерактивную карту, на которой можно узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию», — отметили в Ресурсном центре добровольчества.

Ранее сообщалось, что 140 тонн гуманитарного груза доставили в зону СВО из Псковской области. Также в сборе гуманитарных грузов в зону СВО участвуют и жители районов Псковской области.