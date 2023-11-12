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Общество

Направления использования денежного сертификата расширили для многодетных семей Псковской области

Направления использования денежного сертификата расширили по предложениям многодетных семей Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Направления использования денежного сертификата расширили для многодетных семей Псковской области. Фото: ПАИ

Внесены изменения в постановление правительства области «О порядке предоставления единовременной выплаты на приобретение жилого помещения многодетным семьям – победителям регионального конкурса «Многодетная семья года».

Если до этого победители могли использовать сертификат на 2,2 миллиона рублей только на приобретение жилого помещения, то теперь его можно будет направить также на погашение обязательств по жилищным кредитам и улучшение жилищных условий. Семьи – победители этого года тоже смогут воспользоваться новыми возможностями.

«Наша главная задача – чтобы все региональные меры поддержки были эффективны и востребованы. Поэтому мы всегда готовы услышать мнения жителей и в случае необходимости внести изменения в региональные указы и постановления», – заключил Михаил Ведерников.

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