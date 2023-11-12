Новая схема движения действует на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове

17:55, 12 ноября 2023, ПАИ

Новая схема движения транспорта действует с сегодняшнего дня на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Теперь здесь полноценный крестообразный регулируемый перекрёсток. Режим работы светофора будем регулировать, учитывая дорожную обстановку. А пока будьте предельно внимательны на этом участке!» – призвал Борис Елкин.

При этом работы на улице Алмазной продолжаются. В течение недели планируется полностью открыть движение.