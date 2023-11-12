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Общество

Учёные опровергли миф о необходимости проходить десять тысяч шагов в день

Всего 2 600 тысяч шагов в день могут значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на распространённое мнение, что для здоровья необходимы десять тысяч шагов в день. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Учёные проанализировали результаты предыдущих исследований, в которых оценивалась связь между количеством пройденных шагов и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности в них приняли участие более 111 тысячи человек.

Анализ показал, что прохождение всего 2 517 шагов в день уменьшило риск летального исхода от заболеваний на 8 %, а 2 735 шагов – на 11 %. Результаты могут воодушевить людей, которых пугает необходимость проходить десять тысяч шагов в день, отмечают в газете.

Наибольшую пользу приносили 8 763 шага в день: они снижали риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60 %. Дальнейшие увеличение количества шагов не приносило дополнительных преимуществ, но учёные отметили, что большая активность может повысить мышечную массу или улучшить психическое здоровье.

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