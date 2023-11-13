День войск РХБЗ отмечают в России 13 ноября

07:03, 13 ноября 2023, ПАИ

День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в российских Вооруженных силах отмечается cегодня, 13 ноября, пишет calend.ru.

Праздник установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».

На текущем этапе развития войска радиационной, химической и биологической защиты включают в себя подсистемы: разведки и контроля; защиты личного состава; спецобработки вооружения, военной и специальной техники, местности, зданий и сооружений; снижения заметности войск; огневого поражения противника и обеспечения.

В настоящее время войска РХБЗ предназначены для защиты Вооруженных сил РФ от оружия массового поражения и ликвидации последствий его применения.

Кроме того, войска РХБЗ могут сегодня решать и задачи мирного назначения, связанные с ликвидацией последствий аварий на радиационно, химически или биологически опасных объектах.