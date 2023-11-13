Каждая десятая вакансия в Псковской области предлагает удалёнку – исследование

08:34, 13 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области работодатели с начала года разместили почти 11 тысяч вакансий с удаленным форматом работы. Это составляет 9% от всего объема предложений о работе в Псковской области, то есть каждое десятое место работы в регионе – удаленка. Об этом говорят данные исследования сервиса HeadHunter.

За год местный бизнес нарастил долю таких вакансий с 4% до 11%. При этом доля приглашений на работу с удалённым форматом работы в Псковской области за год уменьшилась на 4%. Сейчас на одну вакансию с дистанционным форматом работы местные работодатели могут пригласить кандидатов более 51 раз.

Чаще всего работать вне офиса зовут операторов кол-центров (на эту профессию приходится 68% вакансий от всего объема, копирайтеров (54%), специалистов техподдержки (44%), страховых агентов (30%), специалистов по подбору персонала (каждая пятая, или 23% вакансий), программистов и разработчиков (27%), а также переводчиков (28%).

При этом проще всего сейчас найти работу с удаленкой можно в компаниях из IT-сферы (40% предложений о работе здесь содержат именно условие работы вне офиса), в финансовом секторе (31%), а также в сфере образования и науки (27%), СМИ и маркетинге (14%). Кроме того, увеличили число вакансий с удаленкой работодатели из сферы транспорта (+2% за год), телекома (+4%).