Осеннюю призывную кампанию обсуждают в медиацентре ПАИ

12:02, 13 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая осенней призывной кампании, проходит в медиацентре ПАИ.

Сколько псковичей отправятся на срочную службу в армию, много ли тех, кого военкомат разыскивает, как ищут уклонистов, в какие регионы отправляют срочников, как проходит набор военнослужащих по контракту?

Об этом и многом другом расскажет военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.