Осеннюю призывную кампанию обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая осенней призывной кампании, проходит в медиацентре ПАИ.
Сколько псковичей отправятся на срочную службу в армию, много ли тех, кого военкомат разыскивает, как ищут уклонистов, в какие регионы отправляют срочников, как проходит набор военнослужащих по контракту?
Об этом и многом другом расскажет военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.
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