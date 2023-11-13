Башни Псковской крепости переходят на зимний режим работы

13:42, 13 ноября 2023, ПАИ

Меняется режим работы музейного комплекса «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни), а также Власьевской и Плоской башен. Как сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике, с 13 ноября башни работают с 10:00 до 18:00 без выходных.

Купить билеты можно будет до 17:30.

В новогодние праздники Варлаамовский угол, Власьевская и Плоская башни будут работать по продленному режиму работы с 10:00 до 20:00.