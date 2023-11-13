Жителям Псковской области напомнили о наличии субсидии нуждающимся на оплату услуг по обращению с ТКО

15:51, 13 ноября 2023, ПАИ

Запросы о наличии или отсутствии задолженности для получения льгот (субсидий) в отношении более 50 тысяч граждан поступают в адрес филиала ООО «Экопром» от регионального комитета социальной защиты Псковской области ежемесячно. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Законодательством РФ предусмотрена субсидия нуждающимся на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (в том числе и услуги по обращению с ТКО) не предоставляются гражданам при наличии у них подтверждённого вступившего в законную силу судебного акта непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, образовавшейся не более чем за три последних года.

Информацию о наличии у граждан непогашенной задолженности, подтверждённой судебным приказом, уполномоченный орган получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сверка в которой проводится ежемесячно. В случае наличия судебного приказа субсидия не назначается. При установлении факта получения субсидий при имеющемся судебном приказе выплата приостанавливается.

Процесс получения данных о наличии или отсутствии задолженности:

заявитель подаёт заявление на предоставление субсидии или компенсации в орган соцзащиты;

данные запросы автоматически направляются поставщикам жилищно-коммунальных услуг через систему ГИС ЖКХ;

поставщик ЖКУ проверяет информацию о заявителе, наличие судебной задолженности и через систему ГИС ЖКХ формирует соответствующий ответ;

организация, сформировавшая запрос о льготе или субсидии, проверяет полученные в ГИС ЖКХ документы и принимает соответствующее решение.

Чтобы не попасть в число должников и получить положенную субсидию: плату за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо вносить ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим расчётным периодом, согласно постановлению Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».