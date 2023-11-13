Крышу полностью заменили в многоквартирном доме в Пустошке
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома завершили в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.
В двухэтажном жилом доме № 70 на улице Октябрьской полностью демонтировали старую кровлю, отремонтировали стропильную систему, деревянные элементы обработали составом огнебиозащиты.
Подрядчик также установил новое покрытие кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утеплил чердачное перекрытие. На крыше установлены элементы безопасности – ограждения, переходные мостики, лестницы, выполнен монтаж снегозадержателей.
Рабочие также установили желоба и водосточные трубы, осуществили перекладку дымовых и вентиляционных труб, обшили их профилированным листом с полимерным покрытием, над трубами установили зонты. Выполнен ремонт козырьков над входными группами.
Отмечается, что подрядная организация оперативно и качественно произвела объёмный комплекс работ по ремонту крыши, работы приняты в полном объёме, замечаний со стороны приёмочной комиссии не возникло, уточнили в пресс-службе.
Жителям Псковской области напомнили о наличии субсидии нуждающимся на оплату услуг по обращению с ТКО
Вера Емельянова проинспектировала реконструкцию социальных объектов в Печорском районе