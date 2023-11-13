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Общество

Крышу полностью заменили в многоквартирном доме в Пустошке

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома завершили в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото дома до капитального ремонта крыши. Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

В двухэтажном жилом доме № 70 на улице Октябрьской полностью демонтировали старую кровлю, отремонтировали стропильную систему, деревянные элементы обработали составом огнебиозащиты.

Подрядчик также установил новое покрытие кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утеплил чердачное перекрытие. На крыше установлены элементы безопасности – ограждения, переходные мостики, лестницы, выполнен монтаж снегозадержателей.

Фото дома после капитального ремонта крыши

Рабочие также установили желоба и водосточные трубы, осуществили перекладку дымовых и вентиляционных труб, обшили их профилированным листом с полимерным покрытием, над трубами установили зонты. Выполнен ремонт козырьков над входными группами.

Отмечается, что подрядная организация оперативно и качественно произвела объёмный комплекс работ по ремонту крыши, работы приняты в полном объёме, замечаний со стороны приёмочной комиссии не возникло, уточнили в пресс-службе.

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