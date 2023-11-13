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Студент ПИШ Союзного государства стал победителем регионального конкурса программы «Умник»

Студент Передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Антон Логинов стал победителем регионального конкурса по программе «Умник», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В заключительном конкурсном этапе приняли участие четыре полуфиналиста ПсковГУ, каждый из которых представил свою разработку членам жюри. Эксперты высоко оценили разработку Антона Логинова – компактный 3D-принтер с максимально полезной областью печати.

Эксперты высоко оценили разработку Антона Логинова – компактный 3D-принтер с максимально полезной областью печати

Диплом второй степени – у студента ПИШ Союзного государства Никиты Сергеева, который представил разработку роботизированной системы с дистанционным управлением для обучения студентов. На третьем месте – студент ПсковГУ Роман Самихов, который предложил разработку устройства для удаления наледи с твёрдой поверхности тротуаров и дорог.

Проект Кирилла Нестерова (улучшение микроклимата в многоквартирных домах на основе вихревого эффекта Ранка – Хилша) и Михаила Горелова (разработка ансамбля нейронных сетей на основе CapsNET и RepVGG для распознавания меланом и невусов на медицинских снимках) получили дипломы участников.

Организатором регионального этапа конкурса стали Фонд содействия инновациям и Инжиниринговый центр Псковской области.

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