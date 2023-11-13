Два дома культуры отремонтировали в Пушкиногорском районе по проектам ТОС
Завершены работы по проектам ТОС в деревне Исса и селе Велье Пушкиногорского района, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.
В Исском сельском доме культуры в рамках проекта «Новый день в окно стучится, полный света и тепла» заменили окна и отремонтировали крыльцо.
Отремонтировали и Дом культуры в селе Велье.
«Жители села Велье деликатно назвали свой проект «Тайная комната Дома культуры»: необустроенное, практически заброшенное помещение бывшей кинобудки превращено в современный санитарный узел, которого никогда не было в здании, а за водой сотрудникам приходилось ходить на колонку», – отметила Оксана Филиппова.
Она подчеркнула, что ТОС планируют участие в программе и в следующем году, чтобы продолжить ремонт этих учреждений и благоустройство территорий.
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