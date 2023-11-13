Два дома культуры отремонтировали в Пушкиногорском районе по проектам ТОС

22:16, 13 ноября 2023, ПАИ

Завершены работы по проектам ТОС в деревне Исса и селе Велье Пушкиногорского района, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

В Исском сельском доме культуры в рамках проекта «Новый день в окно стучится, полный света и тепла» заменили окна и отремонтировали крыльцо.

Отремонтировали и Дом культуры в селе Велье.

«Жители села Велье деликатно назвали свой проект «Тайная комната Дома культуры»: необустроенное, практически заброшенное помещение бывшей кинобудки превращено в современный санитарный узел, которого никогда не было в здании, а за водой сотрудникам приходилось ходить на колонку», – отметила Оксана Филиппова.

Она подчеркнула, что ТОС планируют участие в программе и в следующем году, чтобы продолжить ремонт этих учреждений и благоустройство территорий.