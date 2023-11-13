Псковские курсанты заняли призовые места на межвузовской научной конференции

22:58, 13 ноября 2023, ПАИ

Итоги VI Межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия» подвели в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.



Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России











Конференция проходила в филиале университета в течение двух дней. Её участниками стали 24 образовательные и научно-исследовательские организации и силовые ведомства из 20 субъектов РФ. В онлайн-формате к мероприятию подключились и участники из Белоруссии.

В первый день в очном и дистанционном форматах работало три секции с участием представителей ФСИН России и территориальных органов, практических сотрудников силовых ведомств и профессорско-преподавательского состава образовательных организаций России, которые обсудили вопросы становления и дальнейшей эволюции правоохранительных органов России, проблемы взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих охрану правопорядка.

На другой день работу конференции продолжили 50 магистрантов, курсантов и студентов из восьми образовательных организаций высшего образования, выступив с докладами в секциях. По их результатам были определены победители и призёры.

В секции «Основные направления деятельности правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» победу одержал курсант Кузбасского института ФСИН России Антон Уразбахт. В секциях «Роль правоохранительных органов в жизни общества» и «История становления и современное состояние правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» первые места заняли курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России София Бенца и Елизавета Родина.

По итогам конференции будет издан сборник с выступлениями участников.