Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Великих Луках

10:29, 14 ноября 2023, ПАИ

Водитель на автомобиле Lada Kalina сбил 44-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

ДТП произошло у дома № 88 на Октябрьском проспекте. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и пользовалась преимуществом в движении. 35-летний водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Медицинская помощь потребовалась женщине-пешеходу.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.