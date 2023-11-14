Алексей Столяров (пранкер Лексус): Кариньш неумело пытался показать значимость Латвии

12:31, 14 ноября 2023, ПАИ

Пранкеры Лексус и Вован позвонили главе МИД Латвии Кришьянису Кариньшу и поговорили с ним. Кариньш думал, что говорит с африканским политиком. Алексей Столяров (пранкер Лексус) в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал, почему позвонили именно Кариньшу, зачем представился африканским политиком, и поделился впечатлением от разговора с главой дипведомства Латвии.

«Мы просто выбирали политиков тех стран, которые предлагали ввести эмбарго в отношении РФ. История с конфискацией российских активов, российских машин в пользу Украины, конечно, нас заинтересовала», – объяснил он звонок Кариньшу.

«Сейчас тренд на пересмотре африканской повестки во внешней политике. США просят своих мелких сателлитов, чтобы те налаживали отношения с Африкой, чтобы перетянуть ее на свою сторону. Как известно, сейчас Россия выстраивает хорошие отношения со странами Африки, а это означает дальнейшее сотрудничество, в том числе по линии ООН», – отметил Алексей Столяров внимание, с которым Кришьянис Кариньш отнесся к звонку «политика» из Африки.

«Кариньш, конечно, пытается показать значимость Латвии и делает это не совсем умело, потому что его жестикуляция в этот момент указывает скорее на то, что он болен. И тут вопрос, как бы в этом разговоре на это реагировал настоящий политик. Думаю, то, что он рассказал, важно еще и потому, что у них свои планы на украинское зерно. Прибалтика хочет заработать на этом денег: они привыкли получать экономические выгоды за счёт других стран», – сказал пранкер, оценивая сказанное Кариньшем в разговоре.